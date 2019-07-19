РИАМО - 19 июл. Министерство здравоохранения Московской области выпустило ряд рекомендаций о том, как правильно и с пользой посещать баню, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В последний месяц из-за погодных условий — частых проливных дождей с грозами — все больше людей предпочитают выбирать своим досугом поход в баню. Но не все знают, что баня может быть как полезной для здоровья, так и наносить серьезный вред организму.

«Важно подходить к такому отдыху с умом. Самым распространенным недугом, с которым можно столкнуться в парной, становится тепловой удар - следствие бездумного индивидуального режима или погони за «саун-рекордом». Основные признаки - головокружение, чувство тяжести в голове, тошнота и рвота, частое сердцебиение, аритмичное дыхание, чувство нехватки воздуха», - рассказал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

Если тепловой удар все же произошел, то пострадавшего нужно немедленно переместить в холодное помещение, положить и начать «охлаждать» тело с помощью смоченных в прохладной воде полотенец и простыней. Также допустимо обливание тела прохладной водой. Если пострадавший находится в сознании, ему нужно дать выпить прохладной воды. Кроме того, обязательно и в срочном порядке нужно будет обратиться за помощью к медикам.

«Существует также ряд противопоказаний для посещения парной. К ним относятся гипертоническая болезнь, психические или тяжелые невротические заболевания, воспалительные заболевания хронического характера, эпилепсия, онкологические и другие заболевания», - говорится в сообщении.

Перед тем, как увлечься банным досугом, рекомендуется пройти профилактический осмотр в больнице. Врачи могут помочь подобрать правильную длительность пребывания в парилке, оптимальную для организма температуру и частоту посещения бани.