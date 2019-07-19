РИАМО - 19 июл. Жилой дом на 184 квартиры построили в составе жилого комплекса «Полет» в городе Ногинск Богородского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Многоквартирный дом №10 на улице Аэроклубная получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Общая площадь здания составляет 8,5 тысяч квадратных метров.

«Площадь 4-секционного 10-этажного дома со встроенными помещениями составляет 13,2 квадратных метра», — рассказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он отметил, что объект уже готов к вводу в эксплуатацию. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, выполнено озеленение, обустроено парковочное пространство. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.

Застройщиком новостройки выступает ООО «Инвестиционная строительная компания «Жилстрой Миллениум».