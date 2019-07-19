РИАМО - 19 июл. В чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниорок принимают участие более 300 спортсменок 2004-2006 годов рождения из 62 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

За медали поборются спортсменки из России, Австралии, Бразилии, Велико­британии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Египта, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, США, Украины, Франции, Хорватии, Японии и многих других стран.

«Право на проведение первого в истории чемпио­ната мира по художественной гимнастике среди юниорок Россия получила в 2018 году. Прежде 13-15-летние гимнастки могли участвовать только в чемпионатах Европы и юношеских Олимпийских играх», — говорится в сообщении.

В программе соревнований — индивидуаль­ные (скакалка, мяч, булавы, лента) и групповые (обручи, ленты) упражнения.

Чемпионат проходит с 19 по 21 июля во Дворце гимнастики в «Лужниках». Дворец открыли месяц назад. Кровля пятиэтажного здания выполнена в виде гимнастической ленты. Другая особенность здания – фасад. Для его отделки было применено витражное остекление высотой до 26 метров различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие заместитель председателя пра­вительства России Ольга Голодец и мэр Москвы Сергей Собянин.