РИАМО - 19 июл. С проблемой организации хостелов в частных домах уже столкнулись в Подмосковье, а недавно эту тему затронули на круглом столе Госдумы «Правовое регулирование размещения хостелов на территории Московской области», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На сегодняшний день закон запрещает организовывать хостелы и гостиницы в жилых многоквартирных домах, но частный сектор находится вне правового поля. Это создает определенные проблемы — организаторы подобного бизнеса активно пользуются этим пробелом в законодательстве.

«Все наши надзорные и правоохранительные органы ничего, кроме как выписать штраф, например за шумное поведение после 23:00 или распитие напитков в общественных местах, сделать не могут. Привлечь владельца частного дома за то, что он организовал стихийную гостиницу в своем доме, никак невозможно. Однако проблему необходимо решить как можно скорее. Чтобы единичные случаи не переросли в массовые», - сказал заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Например, в Раменском городском округе из-за хостелов, открытых в частном секторе, была сильно замусорена территория деревни, а коммуникации, которые изначально не были рассчитаны на одновременно проживающее такого количество людей, дали сбой.

Парламентарии уверены, что с этой проблемой нужно бороться, чтобы единичные случаи не переросли в массовые. В ближайшее время для этих целей будет создана рабочая группа, в которую войдут депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители правоохранительных и надзорных органы, а также властей Раменского городского округа, где и вскрыли проблему.