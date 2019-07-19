РИАМО - 19 июл. В финале ведомственного чемпионата судебных приставов по служебному биатлону, прошедшего в Одинцовском городском округе, победил Владимир Петров из Северо-Западного федерального округа, он бился за победу с соперниками в трехкилометровом кроссе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чемпионат проходил с 16 по 19 июля 2019 года в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе среди территориальных органов управления ФССП России. В ходе его финального этапа участники состязались в кроссе на 3 тысячи метров с двумя огневыми рубежами для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия (из положения стоя по грудным мишеням с расстояния 25 метров). Каждый спортсмен располагал 10 патронами – по пять выстрелов на каждом рубеже.

«Второе место досталось Федотову Анатолию (Северо-западный федеральный округ), третье место - Аредакову Евгению (Дальневосточный ФО). В личном зачете среди женщин победили: первое место - Якоби Анастасия (Центральный ФО), второе место - Малышева Мария (Северо-западный ФО), третье место - Большакова Дарья (Северо-западный ФО)», — говорится в сообщении.

В общекомандном зачете первое место досталось Северо-западному федеральному округу, второе — Центральному федеральному округу, третье — Приволжскому федеральному округу.

Служебный биатлон является новым видом спорта, который нацелен на то, чтобы сотрудники правоохранительных органов и других силовых структур развивали необходимые для службы умения. Правительство выпустило постановление, по которому он считается ведомственным видом спорта Федеральной службы судебных приставов.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области поздравляет победителей соревнований и желает дальнейших спортивных успехов», — заключается в материале.