РИАМО - 19 июл. ООО «Олсант» в городском округе Воскресенск нарушило условия контракта на поставку светильников, из-за чего его признали недобросовестным поставщиком, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Подрядчик должен был поставить светильники в администрацию сельского поселения Ашитковское. Из-за того, что поставщик нарушил условия контракта, администрация расторгла его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ОЛСАНТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.