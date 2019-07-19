РИАМО - 19 июл. В ходе проверки специалисты управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям обнаружили серьезные нарушения у сельхозпредприятия ЗАО «Тропарево», которому принадлежит право на пользование почти 1,5 тысячами гектаров в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Организация, в процессе производственной деятельности животноводческого комплекса, на площади 15 гектаров осуществляет сброс отходов жизнедеятельности свиней (навоза), которые отнесены к четвертому классу опасности для окружающей среды. Создается угроза распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе социально опасных», - говорится в сообщении.

Экспертиза, проведенная ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», подтвердила опасения инспекторов Россельхознадзора — образцы почвы говорили об эпидемической опасности.

ЗАО «Тропарево» за невыполнение требования и мероприятий по защите земель и почв от загрязнения и негативное воздействия на окружающую среду привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Всего с начала 2019 года управление Россельхознадзора по Московской области привлек к ответственности за нарушения земельного законодательства привлечено 86 юридических лиц, общая сумма штрафов составила более 29,5 миллионов рублей.