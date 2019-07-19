РИАМО - 19 июл. В ходе благоустройства второй очереди набережной озера Сенеж в городском округе Солнечногорск обустроят причал для рыбной ловли с теневыми навесами и стульчиками, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В настоящее время уже проложен маршрут для будущей велодорожки, ведутся работы по укреплению береговой линии. Контролирует ход работ глава городского округа Владимир Слепцов», — говорится в сообщении.

В рамках второго этапа благоустройства набережной будет создан еще один пляж, обустроена детская площадка, спортивная зона, зоны тихого отдыха, а протяженность велодорожки увеличится еще на 2 километра и составит почти 4 километра.

«Набережная озера Сенеж уже стала излюбленным местом отдыха не только для жителей, но также и для гостей муниципалитета. В рамках первого этапа благоустройства территории значительное внимание мы уделили именно отдыху у воды. Здесь есть амфитеатр для солнечных ванн, а для тех, кто предпочитает более комфортный отдых, оборудована пляжная зона с бассейнами — детским и взрослым», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Он добавил, что также увеличится протяженность велодорожек. Со всем объемом работ планируется уложиться к концу августа.

Вблизи ДК «Выстрел» будет размещена площадка для воркаута. Появится также песчаный пляж и амфитеатр для солнечных ванн.

«В настоящее время набережная озера Сенеж является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов», — отмечается в материале.

После первого этапа благоустройства здесь появились велодорожки для любителей двухколесного транспорта, современная пешеходная зона с разнообразными малыми архитектурными формами. Также есть локация для ярких фотосессий — цветочная арка, которую украсили почти 2 тысячи цветов.