РИАМО - 19 июл. Москвичи стали активнее тратиться, благодаря чему оборот розничной торговли в Москве в первые пять месяцев 2019 стал больше на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

Так, за январь-май оборот вырос до 1,99 триллиона рублей. Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов объяснил эту тенденцию тем, что оклады жителей столицы стали выше — номинальная начисленная заработная плата стала больше на 8% по сравнению с январем-маем прошлого года.

«Товарооборот увеличился по всем видам товаров: по продовольственным (включая напитки и табак) он вырос на 7,8% до 1,1 триллиона рублей, по непродовольственным – на 4,7% - до 887 миллиардов рублей», — рассказал Тихонов.

Покупатели, в основном, предпочитают делать покупки в торговых организациях, нежели на рынках. На торговые организации приходится 92% общего торгового оборота – 1,83 триллиона рублей, на рынки 8% - 159 миллиардов рублей. Посещаемость торговых центров Москвы увеличилась на 2,7%.