РИАМО - 19 июл. Вертолет Московского авиационного центра доставляет в специализированное лечебное учреждение ребенка, который пострадал в результате несчастного случая в Троицком округе, пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента столицы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка в Птичное. По предварительным данным, с малышом произошел несчастный случай. Вертолетом с места ЧП пострадавшего ребенка в сопровождении мамы эвакуируют в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете ребенка сопровождает авиамедицинская бригада, которая отслеживает и поддерживает состояние пострадавшего.