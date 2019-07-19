РИАМО - 19 июл. В прошлом году средняя нагрузка на мировых судей составила около 3,1 тысячи дел на одного судью, но в некоторых случаях она распределяется неравномерно, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В Московской области за последние 10 лет нагрузка на мировых судей выросла более чем в два раза и в 2018 году она составляла около 3,1 тысячи дел на одного судью. Однако есть участки, где рассматривается более 5-6 тысяч дел. <…> К примеру, в Видновском судебном районе один мировой судья рассматривает почти 5 тысяч дел в год, а другой около – двух тысяч», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Сейчас в Подмосковье работает 334 мировых судьи. Они занимаются гражданскими делами, в том числе исками на сумму не выше 50 тысяч рублей, и уголовными делами, санкции по которым не превышают трех лет лишения свободы.

«Необходимое количество мировых судей установлено Федеральным законом: число жителей на судебном участке должно составлять от 15 до 23 тысяч человек. Если исходить из этого критерия, то Московской области в настоящее время не хватает порядка 50 единиц мировых судей», - отметил Баранов.

Он также подчеркнул, что в будущем нехватка судей может вырасти, потому что увеличивается количество жителей Подмосковья всё увеличивается. Для того, чтобы устранить нехватку, законодатели занимаются разработкой инициативы по внесению изменений в федеральный закон.