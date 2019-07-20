РИАМО - 20 июл. Ветеран боевых действий, офицер Сергей Ткачев, командовавший легендарной девятой ротой, скончался в Подмосковье, панихиду по нему проведут в субботу, сообщается на сайте администрации городского округа Серпухов.

Оборонительный бой девятой роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка у 3234-ой высоты вошел в историю войны в Афганистане, а героизму, проявленному десантниками, посвятил свой фильм известный режиссер Федор Бондарчук. В этом сражении российскими бойцами и командовал заместитель командира девятой роты, старший лейтенант Сергей Ткачев.

«После увольнения из вооруженных сил работал начальником охраны ОАО «РАТЕП», затем возглавлял службу охраны ООО «Мострансгаз»», - говорится в сообщении.

Панихида состоится в Храме Всех Святых в Серпухове в субботу в 08:00.