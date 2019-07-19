РИАМО - 19 июл. Мужчину, вырубившего деревья в Шараповском участковом лесничестве на территории городского округа Серпухов, приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Это лесничество находится в филиале «Русский лес» государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес». Среди незаконно вырубленных деревьев были ивы, липы и осины.

«Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 20 тысяч рублей. По приговору суда (злоумышленнику – ред.) назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ», — говорится в сообщении.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Государственное обвинение в суде поддержала Серпуховская городская прокуратура.

Также суд удовлетворил гражданский иск городского прокурора о возмещении причиненного материального ущерба.