РИАМО - 19 июл. Компанию-проектировщика ООО «Экоком» в городском округе Серпухов внесли в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Подрядчик должен был разработать проектную документацию полигона для твердых коммунальных отходов «Съяново». Заказчиком работ выступила администрация городского округа.

«В связи с нарушением ООО «Экоком» условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольная служба подтвердила, что сведения в отношении ООО «Экоком» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.