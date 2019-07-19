РИАМО - 19 июл. В течение четырех лет выброс вредных веществ в Волгу сократится в три раза, это сделают с помощью 35 очистных сооружений, которые есть на территории Московской области, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы обсуждали вопрос реабилитации Волги. У нас четыре крупных очистных сооружения вступает в реконструкцию в Московской области в этом году. Наша задача за четыре года в три раза сократить сброс вредных веществ в Волгу в весь бассейн теми 35 очистными сооружениями, которые имеются на территории Московской области», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Ранее в Подмосковье провели закупки на выполнение работ по реконструкции очистных сооружении в Павловском Посаде, Солнечногорске, Электростали и Сергиевом Посаде. Модернизация очистных сооружений позволит в автоматическом режиме контролировать качество очистки сточных вод и регулировать работу технологического оборудования 24 часа в сутки.