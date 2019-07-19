РИАМО - 19 июл. Рекультивацию полигона «Кучино» могут закончить на два месяца раньше срока, планируется, что уже в октябре заработает комиссия по приему выполненных на полигоне работ, сообщил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Что касается организации строительных работ, то работа идет, засучив рукава, круглосуточно, в три смены и все это ради одной задачи – не дожидаться срока выполнения работ по контракту в декабре. Каждый день у нас на счету, мы пока не сдвигаем тот амбициозный срок завершения, который мы сами на себя взяли. Мы надеемся, что в конце октября мы начнем работу приемочной комиссии выполненных работ на полигоне», – сказал Куракин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что на полигоне ежедневно работают 140 человек и 47 единиц техники. Работы по укрытию тела полигона завершены на 40% — полностью закончить их планируется к октябрю. Кроме того, ведутся работы по бурению скважин, уже готовы 95 штук.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. С мая 2018 года и по настоящее время здесь реализуется комплекс мероприятий по рекультивации. Работы проводятся в строгом соответствии с разработанной проектной документацией, получившей положительные заключения государственной экологической экспертизы.