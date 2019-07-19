РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Тела пожилых женщин в Королеве вернули настоящим родственникам после истории с подменой, сообщила «РИАМО в Королеве» родственница одной из умерших пенсионерок Яна Безродная.

17 июля в Королевском похороненном доме перепутали тела умерших пожилых женщин. Родственники одной из усопших сообщили о подмене. Как выяснилось, одно тело уже успели захоронить в Сергиевом Посаде.

«Мы нашли нашу бабушку, ее уже везут обратно, в ближайшее время мы ее наконец-то похороним. Спасибо администрации и Следственному комитету, спасибо всем СМИ, которые откликнулись и начали активно рассказывать о нашей проблеме. В общем, эта ситуация решилась вполне хорошо и мы этому очень рады», - сказала собеседница агентства.

На каком этапе произошла подмена и кто в ней виноват, выяснят в ходе проверки.