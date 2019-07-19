РИАМО – 19 июл. Двое мужчин, которые усыновили детей в Москве, сейчас находятся в отпуске за границей вместе с приемными сыновьями, сообщает в пятницу ТАСС.

Ранее в отношении сотрудников социальной защиты населения столичного района Марьино возбудили уголовное дело из-за того, что они не принимали мер в отношении однополой пары.

«В настоящее время семья вместе с детьми находится в отпуске за рубежом. Пока что речи не идет о том, чтобы покидать Россию навсегда, однако они следят за уголовным делом и будут принимать решение о своем возвращении в зависимости от его развития», — сказал представляющий интересы семьи адвокат Максим Оленичев.

Он добавил, что на сегодняшний день обвинение по данному делу никому не предъявлено, новых уголовных дел в связи с этой историей также не возбуждено. В пятницу сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у семьи, у брата и проживающего в Магнитогорске отца одного из мужчин.

По данным следствия, житель Москвы с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. По мнению правоохранителей, это «формирует у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Следствие полагает, что органам опеки было известно о ситуации, но никаких мер они не принимали.

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