РИАМО - 19 июл. Решение о строительстве комплекса переработки отходов (КПО) будет принято только после ряда экспертиз, которые проведут как региональные, так и федеральные органы власти, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Принять решение о строительстве КПО мы можем только после ряда мероприятий по проверке территории, после геологических изысканий, после проекта, после прохождения государственной экологической экспертизы, утверждения санитарно-защитной зоны и еще целого ряда мероприятий по проверке территории», — сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Экспертиза проводится как региональными, так и федеральными органами власти.

По данному поводу ранее с жителями неоднократно проводили встречи, в том числе с инициативной группой, гражданам была предоставлена вся необходимая документация. Вопрос строительства КПО в Ликино-Дулеве будет решаться по результатам инженерных изысканий и в рамках градостроительного законодательства Российской Федерации в соответствии с утвержденным генпланом и после детального обсуждения с жителями.

Ранее Хромушин сообщил, что жители Московской области смогут контролировать работу местных комплексов переработки отходов с помощью специальных онлайн-сервисов.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.