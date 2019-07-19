РИАМО - 19 июл. Число отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy food в бизнес-центрах Москвы увеличилось до 75, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Увеличение обращений связано только с тем, что ранее заболевшие откладывали свой поход к врачу. Недоброкачественную продукцию сняли с продажи 16 июля, все 48 станций здорового питания закрыты, а помещения производственных цехов ООО «Хэлфи Фуд Продакшн» в Юго-Восточном округе опечатали 16 июля около 4 часов утра. Автоматы располагались в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Восточном административных округах.

«Все заболевшие – взрослые, у 57% заболевших диагноз сальмонеллез. Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор опечатал кафе «Healthy food» ООО «Горшочек, вари» которое находилось в башне «Город столиц», и кафе «Healthy food» по адресу: Пресненская набережная, дом №10.

Цех по производству данной продукции находится на территории промышленной зоны. В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО «До луны и обратно» под брендом «Healthy food», установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Мониторинг производства компании выявил, что в автоматы поставлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковках ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. Сырье и еда хранились на производстве без маркировки.

Некоторые холодильники были неисправны, температурный режим хранения продукции не соблюдался.

На данный момент специалисты проводят анализ ранее отобранных образцов сырья и готовой пищевой продукции, смывов с технологического оборудования и объектов окружающей среды, а также обследование сотрудников предприятия.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве на данный момент держат ситуацию под своим контролем, проводя эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия в цехах ООО «Хэлфи Фуд Продакшн» и в местах, где продавалась продукция предприятия.