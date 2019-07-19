РИАМО - 19 июл. Жители Московской области смогут контролировать работу местных комплексов переработки отходов (КПО) с помощью специальных онлайн-сервисов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Во всех проектах при строительстве завода предусмотрен в проектной документации вывод всех параметров возгорания, то есть фактически выхлопа трубы, в онлайн-режиме, в интернете на специальный ресурс. Сейчас создается такой ресурс, который будет мониторить все закрытые и действующие объекты захоронения», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что у всех региональных КПО есть уникальные системы защиты, чтобы на территорию не попадали запрещенные предметы и чужие машины.

«У нас единственный регион, где шлагбаум на объектах переработки открывается только при наличии электронного талона. Если у водителя нет читаемого штрихкода, он просто не заедет на КПО или действующий полигон», - добавил Хромушин.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.