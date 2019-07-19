РИАМО - 19 июл. В подмосковной Ивантеевке на частной территории компания устроила незаконную свалку, фирму привлекли к ответственности, эта организация не имела никаких лицензий на ведение подобной деятельности, сообщил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Местные жители в прямом эфире телеканала «360» рассказали, что в черте города прямо под окнами домов образовалась незаконная свалка, запах от которой расходился по ближайшим дворам.

«Там некая компания допустила складирование мусора, и мы в ходе наших надзорных мероприятий зафиксировали там груду высотой до 3-4 метров. Ситуация, с которой мы не будем никогда мириться. Я считаю, что мы добились достаточно эффективных решений по прекращению этой деятельности. Во-первых, привлекли к ответственности организацию, во-вторых, выдали предписание на прекращение деятельности – вывоз мусора», - сказал Куракин.

Он добавил, что эта фирма не имела никаких лицензий, если будет попытка возобновления незаконной деятельности, то с компанией уже будут разбираться в суде.