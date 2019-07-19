РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 19 июл. Детям из Люберецкого дома ребенка в рамках проекта «Милосердие» показали шоу с жидким азотом, сообщил лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«В рамках социального проекта «Милосердие» нашего общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР) провели развлекательное мероприятие в Люберецком специализированном доме ребенка. Главным героем программы стал секретарь центрального совета «Гражданского комитета России» Алексей Шагаев, который устроил шоу с жидким азотом», - сказал Шлыков.

Он добавил, что детям показали, как можно заморозить розу и превратить ее в «стеклянную», как сделать мороженое и другие фокусы.



В конце праздника для детей сделали фигуры животных из воздушных шаров.