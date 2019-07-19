РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске начался прием заявок на участие в конкурсе главы горокруга «Премия добрых дел», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Премия добрых дел» в честь 238-летия со дня основания города Подольска и Подольского уезда на лучшие мероприятия, проведенные общественными объединениями, некоммерческими организациями и представителями территориального общественного самоуправления. В 2019 году проекты подаются по трем номинациям: мероприятия для детей и подростков; мероприятия для молодежи; мероприятия для взрослого населения», - говорится в сообщении.



Прием конкурсных работ проводится до 17 сентября 2019 года по адресу: Подольск, улица Кирова, 4, кабинет 124. Контактный телефон: 8 (496) 755-57-70.



В конкурсе принимают участие общественные объединения, некоммерческие организации и представители территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Подольск.