РИАМО - 19 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провел совещание в администрации, на котором обсудили строительство автомобильной дороги улица Мира – улица Фрунзе, на совещании отметили, что уже выпущены 90% распоряжений по изъятию земель для строительства, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» с финансированием из бюджета региона. Заказчиком проектирования выступает подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком – ООО «ГорКапСтрой». На совещании представители организации доложили о том, на каком этапе находится строительство путепровода.

«В полосу землеотвода при строительстве автодороги попадают 64 участка, по многим выпущены распоряжения об изъятии, уже 90% есть. Основная проблема, которая у нас есть, – со стороны улицы Мира, где большое количество правообладателей и большое количество земельных участков. Работа ведется в соответствии с установленным графиком», — сказала начальник отдела по освобождению территорий ООО «ГорКапСтрой» Лилия Нуштаева.

Как пояснили представители порядной организации, сейчас производятся работы по возведению основного конструктива – это первая, третья и четвертая опоры, ко второй опоре со стороны улицы Мира приступят в ближайшие 2-3 недели. Работы ведутся с двух сторон одновременно – с улиц Мира и Фрунзе.

«Новая дорога поможет улучшить транспортную доступность западной и восточной частей города и обеспечит дополнительный выезд из Мытищ на трассу М-8 «Холмогоры», разгрузив от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте», - подчеркнул глава округа.