РИАМО - 19 июл. На время проведения авиационного салона МАКС-2019 в Жуковском с 07:00 до 22:00 будут эвакуировать неправильно припаркованные, брошенные и бесхозные автомобили, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Эвакуация будет проводиться с 07:00 до 22:00 с улично-дорожной сети города на всем протяжении утвержденных маршрутов движения автобусов, осуществляющих перевозку посетителей и участников авиасалона до специализированной стоянки, расположенной на улице Наркомвод», - говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

В преддверии авиасалона коммунальные службы городского округа проведут работы по благоустройству — установят новые знаки, обновят дорожные разметку, покрасят ограждения, отремонтируют лавочки и малые архитектурные формы, уберут мусор.