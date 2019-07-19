РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В Подольском выставочном зале пройдет выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало, посетители смогут узнать сюжеты и истории создания работ, говорится в сообщении пресс-службы организатора выставки «Арт Экспо».

«С 1 по 25 августа жителей и гостей горокруга ждет выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало в Подольском выставочном зале на проспекте Ленина 113/62. Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Можно слушать аудиогид или присоединиться к экскурсии. На память можно приобрести сувенирную продукцию», - говорится в сообщении.

Благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле» можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте с помощью цифровой художественной репродукции. В этой технике воспроизводят мельчайшие нюансы цвета и светотени, передают характер и фактуру мазка, сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, это не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

Фрида Кало родилась родилась 6 июля 1907 года в Койокане, пригороде Мехико, в семье фотографа. В 18 лет она попала в аварию — автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Девушка получила множественные переломы, в том числе тройной перелом позвоночника, а ее живот и матка были проколоты металлическим прутом. В течение года она была прикована к постели. После трагедии Кало впервые взяла в руки кисти и краски.

На кровати Фриды установили специальный подрамник, а под балдахином прикрепили зеркало, чтобы она могла видеть себя. Первой картиной стал автопортрет, и это определило основное направление творчества.

В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Ее творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нем заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчетливо проявилась увлеченность Фриды, например, Боттичелли. В творчестве присутствует стилистика наивного искусства. Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал ее муж, художник Диего Ривера.

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