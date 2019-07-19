РИАМО - 19 июл. Расчет оплаты за вывоз мусора происходит с площади квадратных метров жилья, в расчет не берется количество проживающих на территории людей, если площадь жилья высчитана неправильно, можно подать заявку о перерасчете, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Мы никогда не платили за мусор с человека. Всегда плата за обращение с отходами находилась внутри строки «Содержание и ремонт жилья», и всегда она рассчитывалась с метра. Независимо от того, находится человек в квартире или нет, я обязан в его дворе установить контейнерную площадку, должен спланировать путь мусоровоза и должен иметь лимиты по обращению с отходами на комплексах переработки отходов. Эта вся цепочка требует постоянной работы системы», — сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что в случае если площадь жилья была высчитана неправильно, то на сайте регионального оператора можно подать заявку о перерасчете.

«С начала года мы выделили 248 тысяч случаев, когда площадь дома была рассчитана неправильно. Мы отталкивались от данных «Мосэнергосбыта». Но если вы видите, что вам пришла неправильная платежка, мы сделаем перерасчет. Вы должны подать данные, мы их проверим. У всех региональных операторов есть на сайте форма — подать заявку о перерасчете. Работает принцип госуслуги: один раз обратился и получил результат, мы сделали эту подачу в электронном виде», — добавил Хромушин.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.