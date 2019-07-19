РИАМО - 19 июл. В «Лужниках» подходят к концу работы по возведению плавательного центра с аквапарком, планируется, что строительство завершат в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Общая площадь пятиэтажного центра составит 51,7 тысячи квадратных метров.

«Спортивный кластер «Лужники» в скором времени пополнится еще одним первоклассным сооружением – многофункциональным плавательным центром. Мы завершаем его строительство на месте прежнего бассейна, который хорошо прослужил москвичам 60 лет. Новый бассейн продолжает традицию совмеще­ния массового спорта и спорта высших достижений. А благодаря аквапарку к ним добавятся и водные развлечения», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство начали в 2016 году. Новое здание сохранит черты прежнего советского. Строители возведут такую же колоннаду и разместят внутри здания снятые со старого горельефы.

Главный и боковой фасады плавательного центра украсят реплики 12 барельефов, в точности повторяющие исторические панно. На них будут изображены спортсмены. Здание покроют цилиндри­ческим стеклянным пассажем, который в одной из зон будет раздвигаться.

В центре будут работать три бассейна: 50-метровый на 10 дорожек и два 25-метровых. Один из бассейнов оборудуют подъемным дном, что позволит использовать его для занятий детей и маломобильных граждан. Общая площадь зеркала воды всех бассейнов составит 3,1 тысячи квадратных метров.

В аквапарке будут работать девять горок общей длиной более 1,2 километра. Также в плавательном центре появятся спа, боксерский клуб, залы для фитнеса и гимнастики, развлекательные зоны с детскими площадками и фудкорты. Между спортивной и развлекательной зонами установят прозрачную стену, на которой смонтируют медиафасад.

В здании будет несколько входов со стороны станции метро «Воробьевы горы» и стадиона «Лужники». Между ними будет сквозная пешеходная галерея.

Ожидается, что центр смогут посещать ежедневно около 10 тысяч человек, это в 40 раз больше числа посетителей старого бассейна.

Сейчас на объекте ведутся отделка фасадов и интерьеров, устройство внутренних инженерных сетей, пуско-наладка. Завершается поставка технологического оборудования.