РИАМО - 19 июл. В городе Звенигород Одинцовского городского округа открылся скейт-парк площадью 400 квадратных метров по губернаторской программе «Спорт Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пользоваться спортивным объектом смогут и новички и профессиональные спортсмены. На площадке обустроили шесть разнообразных элементов для катания и выполнения трюков не только на скейтбордах, но и на самокатах, велосипедах BMX и роликах.

«С открытием нового скейт парка в Звенигороде появилось еще одно место притяжения молодежи. Нет сомнений в том, что этот объект будет востребован у жителей Звенигорода и любителей экстремальных видов спорта, которые, кстати, начинают входить в олимпийскую программу», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в рамках программы «Спорт Подмосковья» в 2019 году планируется открыть еще шесть новых подобных скейт парков в нескольких городских округах. По его мнению, каждый из них будет широко востребован среди местных жителей.