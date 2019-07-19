РИАМО - 19 июл. Более 700 детей и подростков из 32 регионов России, а также Белоруссии посетят военно-исторический лагерь в Бородине, говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского городского округа.

В пятницу состоялось торжественное открытие второй смены военно-исторического лагеря «Бородино – 2019». Ребят ожидает интереснейшие военно-историческое путешествие, которое поможет им узнать об истории страны и людях, которые когда-то отдали жизнь в боях за освобождение Родины.

«Бородино – 2019» учит жить, учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и дружбу, которую ребята здесь приобретут, сопровождали их всю жизнь», – сказал глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Лагерь палаточного типа уже на протяжении шести лет находится на территории округа и является центром притяжения для детей со всей страны.

Главной целью военно-исторического лагеря является сохранение памяти о событиях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

На территории лагеря будут работать интерактивные площадки: «Богатырские забавы»; «Куликово поле – Русская армия. 1380»; «Рекрутское депо – Русская армия на постое. 1812»; «Кирасиры Великой армии – бивуак Французской армии. 1812»; «Казачья удаль»; «Военно-полевой лагерь Красной Армии. 1941».