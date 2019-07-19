РИАМО - 19 июл. В Реутове задержали подозреваемую в краже наручных часов из квартиры, с женщины взяли подписку о невыезде и дали предписания о надлежащем поведении, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Местная жительница сообщила в местное отделение полиции о том, что неизвестные тайно прокрались в ее квартиру и похитили наручные часы за 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД по подозрению в совершении данного преступления задержана 35-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

По данному факту следствие МУ МВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.