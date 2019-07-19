РИАМО - 19 июл. На сайте Московского зоопарка организована онлайн-трансляция с нескольких камер, которые установлены в вольерах питомцев, до 70 тысяч человек следит за жизнью животных ежедневно, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Ранее в Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Камеры ведут прямую трансляцию из павильона «Фауна Китая», в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин.

«У нас до 70 тысяч посетителей в день. Не просто заходят и выходят, а есть люди, которые целый день смотрят за нашими пандами. <…> Смотрят из разных уголков Земли. Это невероятно интересно, потому что мы не думали, что так привлечет внимание вот эта онлайн-трансляция. Но и за другими смотрят питомцами, даже за пеликанами и за маленькими выдрами», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она также отметила, что у панд, которые были переданы Московскому зоопарку сроком на 15 лет в рамках научной программы, уже прошел адаптационный период. В течение этих 15 лет Московский зоопарк будет изучать питомцев, и передавать полученные данные.