РИАМО - 19 июл. Восемь домов на 1248 квартир ввели в эксплуатацию в Московской области на текущей неделе, лидерами по вводу стали Химки и Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В Химках сдали четыре дома на 872 квартиры, в Мытищах — два дома на 368 квартир. Также ввели в эксплуатацию семь объектов нежилого назначения общей площадью 52 тысячи квадратных метров.

«Среди нежилых объектов достроено: три складских помещения в округах Подольск и Раменский, в Ленинском районе, магазин в Дмитровском округе, гараж в округе Кашира, многофункциональное здание в округе Электросталь и детский хоспис в округе Домодедово», — говорится в сообщении.

По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, самым выдающимся среди сданных на этой неделе зданий региона стал производственно-складской комплекс в Подольске общей площадью 24 тысячи квадратных метров.

«На текущей неделе также началось строительство семи нежилых объектов общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров», — добавила Федотова.

Среди этих объектов значатся два производственных цеха по переработке и размещению отходов в Рошале, два складских здания в Электрогорске и Долгопрудном, офис продаж группы компаний «Сити XXI век» в Красногорске, гараж в Электростали и производственное здание в Пушкине.