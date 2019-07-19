РИАМО - 19 июл. Подмосковные легкоатлеты-паралимпийцы выиграли 15 медалей на чемпионате России в городе Чебоксары, среди них 12 золотых и 3 серебряных, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом соревновании участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, а также слепые и слабовидящие легкоатлеты. С 12 по 18 июля за первенство боролись порядка 600 спортсменов из 50 регионов России

«Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Сокульский установил мировой рекорд и стал чемпионом России в толкании ядра с результатом 11,68 метра. Также Сергей выступал в метании диска и с результатом 26,40 метра завоевал еще одну золотую медаль», — говорится в сообщении.

Еще одно золото завоевал Алексей Кузнецов в метании копья с результатом 29,34 метра. Денис Гнездилов завоевал две серебряные медали в толкании ядра с результатом 10,49 метра и в метании диска с результатом 28,44 метра.

Среди слепых и слабовидящих спортсменов Сергей Шаталов завоевал две золотые медали: в толкании ядра с результатом 13,07 метра и в метании диска, показав расстояние в 37,7 метра. Также обладателем двух наград высшей пробы стал Юрий Лящук, который завоевал их в метании диска - 33,5 метра и в метании копья - 49,5 метра. Еще одним медалистом стал бегун Александр Николаев. Вместо со своим ведущим спортсменом Сергеем Ивановым они завоевали золотые медали в выступлениях на 5 и 10 тысяч метров.

«Параатлеты из Московской области показали выдающийся уровень на чемпионате России. <…> Лучшие спортсмены чемпионата России будут вызваны в национальную сборную для участия в паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике в Арабских Эмиратах, где будут разыграны путевки на Паралимпиаду в Токио», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.