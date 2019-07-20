РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июл. Многофункциональный центр на улице Кирова в Подольске в субботу будет закрыт из-за технических работ, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением срочных технических работ 20 июля МФЦ на улице Кирова, 39 не будет работать. Жители могут обращаться в МФЦ по другим адресам», – говорится в сообщении.

Люди могут обратиться в филиал «Подольский» на улице Высотная, 6; «Климовский», отделение «Весенняя» в одноименном микрорайоне на улице Заводская, 7 и отделение «Гривно» на улице Железнодорожная, 3.

Также можно будет обратиться в территориально-обособленные структурные подразделения в микрорайоне Львовский на улице Красная, 2А (два окна приема в здании администрации); в Подольске на проспекте Ленина, 10; улица Северная, 4/14 (одно окно в здании МУЖРП-4); на улице Большая Серпуховская, 40/1 (одно окно); на Армейском проезде, 3, помещение 4.