РИАМО - 19 июл. Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя городского округа Воскресенск, которого заподозрили в краже, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть отделения полиции обратился 27-летний мужчина, который сообщил о том, что у него с банковской карты украли 27 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Новлянского Отдела полиции УМВД по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 29-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, на него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.