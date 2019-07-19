РИАМО - 19 июл. В поликлинике Жуковской городской клинической больницы в субботу, 20 июля, местных жителей будет принимать ведущий врач-ортопед, кандидат медицинских наук, член ассоциаций и автор множества научных статей Алик Карпенко, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для жителей нашего города это возможность получить консультацию в выходной день у практикующего доктора, кандидата медицинских наук. Алик Викторович даст консультации по лечению пациентам с болями в коленных, тазобедренных, плечевых, голеностопных суставах, а также в стопах», - сказала главный врач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина.

Пройти осмотр у врача-ортопеда можно будет с 10:00 до 14:00 в кабинете №47 Жуковской ГКБ без предварительной записи. Необходимо захватить результаты МРТ и рентген-исследований.

А после консультации у Карпенко здесь же — в Жуковской городской клинической больнице — можно будет получить лечение самыми современными способами: реконструктивно-пластическим и малоинвазивным.