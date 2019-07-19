РИАМО - 19 июл. В Пушкинском роддоме зарегистрировали тысячного ребенка, девочка стала вторым ребенком в семье – ее старшая сестра также родилась в этом роддоме, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мне очень приятно, что тысячный ребенок, который родился с начала года в нашем роддоме, зарегистрирован в День счастливого человека. Пусть ваша дочь и вся ваша семья будут счастливы», — сказал главный врач Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Владимир Мануйлов, обращаясь к родителям ребенка.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению, заведующий родильным домом Андрей Лесной уточнил, что через некоторое время родителей здесь ждут уже за третьим ребенком – мальчиком, и подарил от коллектива роддома целый набор нужных вещей.

Первые документы своей дочери - свидетельство о рождении и полис ОМС - вместе с очередным подарком и именным поздравлением губернатора Московской области Андрея Воробьева молодая мама получила из рук руководителя межрайонного управления ЗАГС по Пушкинскому округу, городским округам Ивантеевка и Фрязино Московской области Татьяны Стешенко. Сотрудники ЗАГСа также помогли молодым родителям решить вопросы с очередью в детский сад, прикреплением к поликлинике и молочной кухне.