РИАМО - 19 июл. В Чехове началось строительство складского корпуса на улице Гагарина, застройщиком выступает ООО «ЗАРМАК», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Площадь здания составит 2,87 тысячи квадратных метров.

«Складской корпус входит в состав существующего производственно-складской комплекса ООО «ЗАРМАК» и будет предназначен для складирования кабельной электротехнической продукции», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В корпусе оборудуют место для ручной резки кабеля.

Первую проверку на объекте проведут 5 августа. Все строительные работы планируют завершить до конца 2019 года.