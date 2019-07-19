РИАМО - 19 июл. Музей Победы в Москве получил подарок от местного жителя — 20 раритетов, в том числе документы, фотографии и ведомственные награды, которые принадлежали прославленному сталевару Александру Звездину, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Отец Виктора Звездина прославился своим трудом на мартеновских печей Люблинского литейно-механического завода. Он использовал научный подход к плавке металлов и добился высокой эффективности производства. Эти достижения были крайне полезны во время Великой Отечественной войны. В трудное для страны время Звездин выплавлял по 40 тонн стали при норме в 22 тонны.

«Указом президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени Звездину Александру Григорьевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»», - говорится в сообщении.

Позже Звездину присвоили персональное звание техника-лейтенанта тяги, а также избрали депутатом Верховного Совета СССР.

Более 70 лет в его семье бережно хранились реликвии, которые сын Виктор Звездин и решил пожертвовать Музею Победы.