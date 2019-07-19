РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Госжилинспекция Московской области добилась восстановления систем дымоудаления и противопожарной автоматики в многоквартирном доме в микрорайоне Кузнечики в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе проверки обращения жителей многоквартирного дома №7 по улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск жилищные инспекторы установили, что системы дымоудаления и противопожарной автоматики находятся в неисправном состоянии. Управляющей компании ООО «Август ЖКХ» предписали восстановить работоспособность систем дымоудаления и противопожарной автоматики в кратчайшие сроки.

«Проведенная в установленный срок контрольная проверка показала, что предписание Госжилинспекции Московской области исполнено в полном объеме: работоспособность систем дымоудаления и противопожарной автоматики восстановлена в указанные сроки», – говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении руководителя организации возбудили административное делопроизводство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Виновный подвергся административному наказанию в виде выплаты денежного штрафа.

«Данные системы на протяжении многих лет разрабатываются и совершенствуются для того, чтобы минимизировать ущерб при пожарах. Следовательно, их неисправность в случае возгорания может привести к плачевным последствиям, отвечать за которые придется сотрудникам управляющих организаций», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.