РИАМО - 19 июл. Главгосстройнадзор Московской области были вынес 67 постановлений по административным нарушениям в сфере строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 15-16 июля по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 4 миллиона 562 тысячи рублей», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Так, Главгосстройнадзор вынес 15 постановлений на общую сумму штрафов в 1 миллион 605 тысяч рублей, еще 12 постановлений на 555 тысяч рублей направили в компании, начавшие строительство без разрешения, два постановления на 2 тысячи рублей вынесли за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а еще два на 200 тысяч рублей— за нарушение сроков направления извещения о начале строительства.

Кроме того, была выявлена масса нарушений порядка предоставления отчетности застройщиков о привлечении денежных средств дольщиков. По ним вынесены 27 постановлений на сумму в 1 миллион 350 тысяч рублей. Еще одну организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или предоставление недостоверных сведений. Также восемь постановлений на 800 тысяч рублей надзорное ведомство направило к застройщикам, которые не устранили выявленные у них нарушения.