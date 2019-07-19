РИАМО - 19 июл. Пожарные пирсы заканчивают обустраивать возле двух пожарных прудов в деревне Лопотово городского округа Солнечногорск, работы закончат до 24 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В основание пирса одного из прудов уже уложили бетонные плиты, а также отсыпали подъездную тропу щебнем. Работы по возведению пирса для забора воды пожарными подразделениями в любое время года проводят в рамках исполнения первичных мер пожарной безопасности. В населенных пунктах, где отсутствует централизованная система водоснабжения существование пожарных водоемов является обязательным.

«Это безводный район, и существование пожарных прудов здесь крайне необходимо. Мы обеспечиваем беспрепятственный подъезд пожарных расчетов к этим водоемам. Сами пожарные пруды здесь существуют достаточно давно, однако на кадастровый учет они были поставлены около шести лет назад», — отметил врио начальника территориального управления Соколовское Игорь Воронин.

Согласно законодательным нормам обустройство пожарного водоема предусматривает наличие вокруг водоема площади или пирса, покрытие которых должно быть твердым и иметь размеры минимум 12 на 12 метров. Такая площадь пирса обеспечивает свободный круглогодичный подъезд транспорта и забор воды из водоема пожарной машиной.