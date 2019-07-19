РИАМО - 19 июл. Предпринимательницам Волоколамского округа из проекта «Нежный бизнес» рассказали, какую поддержку для своих проектов они могут получить в центре «Мой бизнес», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Обсуждение прошло в стенах новооткрытого центра оказания услуг «Мой бизнес». На встречу приехал с рабочим визитом бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев, также там были замглавы горокруга Иван Абрамов и контрольно-надзорные органы.

«Генеральный директор проекта «Нежный бизнес» Евгений Зайцев рассказал об основных принципах работы центра: предприниматели и те, кто еще только планирует открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

В перечень услуг входит и правовая поддержка от представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые еженедельно будут осуществлять прием.

Участницы проекта «Нежный бизнес» - бесплатного онлайн-акселератора для развития женского предпринимательства – в свою очередь, поделились волнующими их вопросами.

«Вопросы, которые сегодня озвучили бизнес-леди, они очень разносторонние: на какие-то общие, например, о мерах поддержки, мы постарались сразу же дать ответ. Некоторые частные, касающиеся муниципальной собственности, требуют более детального рассмотрения. Но я уверен, что при поддержке Волоколамской администрации нам удастся их оперативно решить», — рассказал бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Он подчеркнул, что деловую активность предпринимательниц нужно всячески поддерживать и стимулировать.

Бизнес-акселератор для развития женского предпринимательства «Нежный бизнес» запустило 10 июля министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с образовательным проектом Lady007.ru.

Его участницы улучшат навыки по ключевым вопросам развития собственного бизнеса, а также личную мотивацию. Их преподавателями выступают эксперты и практики бизнеса – они помогут ответить на вопросы и разберут конкретные кейсы и проработать свой бизнес с разных сторон в условиях цифровой экономики. Бизнес-акселератор будет проходить в формате вебинаров в течение месяца.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, движение «Нежный бизнес» в Московской области было запущено всего год назад, но уже сегодня получило сторонников во многих муниципалитетах региона.

Пилотные сообщества активно работают в Ногинске, Раменском, Жуковском, Бронницах, Волоколамске, Серпухове, в ближайшее время к проекту планируют подключиться – Реутов, Балашиха, Рошаль. Кроме этого, любая девушка может стать лидером нового сообщества в своем городе и войти в пилотную сеть сообществ.

«Женский бизнес действительно является значимым сегментом предпринимательства, и мы стараемся поддерживать его развитие. Сообщества «Нежный бизнес» проводят встречи с представителями власти, институтов развития, общественными организациями, получают от «первого лица» ответы на самые волнующие вопросы, решают проблемы, разбирают кейсы по лучшим практиками ведения бизнеса и использования господдержки», — отметил Хромов.

Он добавил, что запущен образовательный курс для женщин, который поможет обеспечить финансовую отдачу от любимого дела и проработать свой бизнес с разных сторон в условиях цифровой экономики.