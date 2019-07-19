РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Сотрудники Росгвардии задержали в гипермаркете Подольска мужчину, укравшего мясную продукцию на сумму 4 тысячи 300 рублей для погашения долга, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Днем экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в гипермаркет в микрорайоне Климовск. На месте выяснилось, что 31–летний мужчина подошел к витрине, взял несколько упаковок мясной продукции, сложил их в рюкзак и попытался покинуть торговый зал магазина. Вычислить злоумышленника помогли бдительность охранников и записи с камер видеонаблюдения.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали ранее не судимого местного жителя. С его слов, украденные 5 килограммов мясной продукции он планировал отдать своему товарищу, которому был должен 4 тысячи рублей. Сумма ущерба составила 4 тысячи 300 рублей», – говорится в сообщении.

Сам товарищ поджидал должника на улице, но как только понял, что его задержали, сбежал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.