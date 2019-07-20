РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу пройдут бесплатные занятия по силовому и функциональному тренингу.

Бесплатная тренировка с элементами функционального и силового тренинга пройдет возле сцены. Начало в 15:00.

Мероприятие откроет член «РосМолСпорт Московской области» певица Ольга Барабанова. Она исполнит песни Олимпиады-80 в современной обработке. После тренировки участникам покажут силовое шоу.

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