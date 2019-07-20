РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 июл. Сдать на переработку стекло, пластик и электролом, а также принести хорошие вещи на благотворительность смогут жители подмосковного Красногорска в субботу, сообщается в группе экологического движения «Раздельный сбор Красногорск» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцатого июля приглашаем всех на акцию «Единый день раздельного сбора»! На переработку можно будет сдать: макулатуру (бумага, картон, газеты, журналы, книги), твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, металл (алюминиевые и консервные банки, крышки, баллончики, фольгу), пакеты от сока и молока, стеклянные банки, бутылки, флаконы, пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, С/02, С/04, С/05», – говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры будут принимать одежду-ветошь для ткачества и электролом – мелкую бытовую технику, телефоны, компьютеры, принтеры, провода и тому подобное.

«Приносите на благотворительность: «добрые крышечки» с маркировкой 2 и 02, одежду в хорошем состоянии, электронику в рабочем состоянии», – добавляется в материале.

Пункты приема в Красногорске будут работать с 10:00 до 12:00 возле дома №24 на улице Успенской, с 11:00 до 13:00 – у дома №4 по улице Циолковского, с 12:00 до 14:00 – у скульптуры «Медведи» на Красногорском бульваре в Павшинской пойме.