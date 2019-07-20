РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 июл. В субботу в торговом центре «Красный кит» в Красногорске проведут фестиваль мыльных пузырей, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Шоу мыльных пузырей, карнавал костюмов и возможность вновь почувствовать себя беззаботным ребенком – малый перечень того, что приготовил для гостей фестиваль мыльных пузырей», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 15:00 в ТЦ «Красный кит» на улице Ленина в Красногорске. Стоимость билета – 200 рублей, к билету полагается набор для создания мыльных пузырей.

«Одним мыльным шоу фестиваль не ограничится: горожан организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований и к костюмам, и к плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими», – добавляется в сообщении.

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