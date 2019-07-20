РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 июл. В поселке Молодежный Подольска в субботу проведут велопробег и открытую тренировку по воркауту для всех желающих, сообщается в группе «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики МО» в соцсети «ВКонтакте».

Совместно с командой Podolsk Workout и объединением One Flow Федерация воздушно-силовой атлетики развивает всю территорию Подольска.

«Мы были практически на всех спортивных площадках округа, будь то соревнования, мастер-классы, выступления или тренировки. 20 июля в 12:00 для жителей Подольска состоится презентация программ: «Спорт в каждый двор» и «Прорыв к здоровью» в поселке Молодежный», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия организаторы в 10:00 проведут велопробег, а в 12:00 – открытую тренировку по воркауту. Принять участие смогут все желающие бесплатно.

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